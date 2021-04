Il gip di Velletri ha disposto gli arresti domiciliari per il 19enne e il 18enne accusati del pestaggio di un 17enne, avvenuto sabato pomeriggio a Colleferro. Il giudice non ha convalidato il fermo per i due ragazzi, accusati di lesioni gravi in concorso con l’aggravante dei motivi futili e abietti, che ora lasciano il carcere di Rieti.