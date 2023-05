Rai, Annunziata: "Dimissioni cosa seria, mi sembra siano state accolte"

“Le dimissioni sono una cosa seria. Mi farebbe piacere non tornare su questa vicenda”. Continua a non voler parlare delle sue dimissioni dalla Rai Lucia Annunziata, che in questi giorni è a Trento per il Festival dell’Economia. Presentando il suo libro ‘L'inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico', arrivando al momento delle domande del pubblico, la giornalista ha chiarito: “Non intendo ritornare sulle mie dimissioni dalla Rai: le dimissioni sono una cosa seria. Ci ho messo tre giorni a scrivere sette/otto righe, ho soppesato parola per parola e sono lì: ho detto tutto, cercando di non trasformare questa vicenda in una vicenda centrale”.

“Sono delle dimissioni che mi sembra siano state accolte. Non c’è niente di strano”, ha aggiunto Annunziata, esortando: “Non facciamo la fiera del ‘famolo strano’ su questa storia”.