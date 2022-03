Rai, Fuortes: "Priorità è sviluppo nell'era digitale"

"Può essere offerto al pubblico il ventaglio più ampio di opinioni anche senza pagamenti. Se si crede nelle proprie idee, lo si fa con o senza gettone di presenza. Meritano rispetto sia l'autonomia di testate e programmi sia l'adozione di criteri di opportunità. Ne abbiamo parlato in consiglio, e con il direttore degli Approfondimenti, Mario Orfeo, abbiamo valutato che sarebbe opportuno fornire regole generali". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera l'ad Rai, Carlo Fuortes, che a giugno varerà il suo primo piano industriale. "Le strategie aziendali richiedono di individuare priorità. La nostra - spiega Fuortes - condivisa con la presidente Marinella Soldi, è che il servizio pubblico del nostro Paese abbia mezzi e risorse per svilupparsi anche nell'era digitale. E l'informazione è il pilastro principale, sebbene non il solo, di questo servizio pubblico. Non aver ridotto quantità e qualità dell'informazione mentre riportavamo in pareggio il budget, a luglio scorso in rosso per 57 milioni di euro, mi è parsa la scelta più giusta".

Quanto al decreto del Governo sulla vendita delle quote di RaiWay fino al 30%, "la scelta del governo ha motivazioni industriali molto evidenti - dice Fuortes - ed è previsto che il controllo strategico dell'infrastruttura rimanga pubblico. Le risorse non servono a fare cassa, bensì a finanziare la rivoluzione digitale che la Rai deve compiere per rispondere al suo ruolo: investimenti pluriennali in linea con il Piano industriale. A scanso di ogni equivoco: non potranno essere utilizzate nella gestione ordinaria".