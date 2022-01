Rai, premio Roberto Morrione: invio candidature prorogato al 30 gennaio

L’associazione Amici di Roberto Morrione ha deciso di prorogare di una settimana il termine per la partecipazione al bando dell’undicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo Under 30.

C’è tempo dunque sino alla mezzanotte di domenica 30 gennaio 2022 per l’invio delle candidature nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati nel bando che si trova online all'indirizzo web www.premiorobertomorrione.it/bando. Restano invariate le altre condizioni del riconoscimento.