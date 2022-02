Rai: Ranucci, 'Ruggieri mi ha accusato di bullismo sessuale, io gli ho parlato del suo capo'

"Sì, è vero che ho detto che il suo capo è il top player del bullismo sessuale, ma bisogna leggere il contesto. E' stato il parlamentare Ruggieri a dirmi che, avendo io un ruolo pubblico, è giusto che ci sia attenzione verso i miei atteggiamenti di bullismo sessuale (come ha detto in Commissione di Vigilanza), facendo riferimento alla email anonima contro di me, allora io gli ho replicato che è tanto sensibile al bullismo sessuale proprio lui che ha come capo il leader mondiale del bullismo sessuale". Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, spiega all'Adnkronos uno dei passaggi clou dei messaggi tra lui e il parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri, di cui Ruggieri stesso ha dato conto oggi durante l'audizione dell'ad Rai Fuortes nella bicamerale. "Lui per primo mi ha accusato di bullismo sessuale - rimarca Ranucci - E ha usato questa espressione in Vigilanza riferendosi a me. Io ho mantenuto il tema dicendo anche che il suo capo ha avuto un ruolo pubblico e certi comportamenti. L'audit su di me, invece, ha accertato che io non sono un bullo sessuale".