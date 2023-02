Rai, Salvini: "Ragioniamo su quanto ci costa, Mediaset non chiede un euro..."

"Una cosa su cui ragionare sarà la Rai, quanto costa agli italiani, sull'opportunità di togliere il canone dalla bolletta della luce, pensare se la Tv pubblica non possa essere gratis senza gravare sul portafoglio dei cittadini. Mediaset va in onda senza chiedere un euro, anche la Rai potrebbe sforzarsi di fare altrettanto". Lo ha detto Matteo Salvini a Fuori dal Coro, su Retequattro, tornando a parlare della tv di Stato.

"Se hanno provato a usare Sanremo per avvantaggiare la sinistra - ha continuato il ministro e vicepremier - hanno sbagliato clamorosamente, visto in Lazio e in Lombardia gli italiani hanno votato in maniera opposta a quello che auspicava Fedez". Salvini si augura che "Sanremo torni a essere il Festival della canzone, io non l'ho seguito perché lavoravo non per spocchia", ha aggiunto il leader della Lega spiegando: "Uno che mima atti sessuali non mi sembra una trasgressione o un inno alla libertà ma pessimo gusto".

"Il presidente Mattarella ha tutto il diritto di andare a difendere, sostenere, tutelare e proteggere, ci mancherebbe altro. Io penso che la Costituzione si difende con il lavoro di tutti i giorni, non penso abbia bisogno di essere difesa dal un palco", ha poi aggiunto.