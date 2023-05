Rai, Santanchè: "Dimissioni Annunziata? Magari la vedremo in campagna elettorale"

"La penso come Fiorello sul Lucia Annunziata. Se era contro il governo, doveva restare" alla Rai. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanché, a margine del Festival dell'Economia di Trento ha risposto a una domanda sulle dimissioni dalla Rai di Lucia Annunziata. "Io - ha aggiunto Santanchè - non pensavo che nel servizio pubblico ci fossero giornalisti contro il governo. Poi chissà magari l’Annunziata la vedremo in una splendida campagna elettorale…".