Rai: Sylos Labini, 'Paola Ferrari merita rispetto'

"Paola Ferrari è una grande professionista e merita rispetto. Se il politicamente corretto sbarca anche nel mondo del calcio i risultati sono quelli dell’Italietta, sia in campo che fuori campo”. Lo ha detto a RomaLife Edoardo Sylos Labini, attore e regista italiano e direttore di CulturaIdentità, commentando le polemiche seguite al nuovo format di Rai Sport per le partite della nazionale. “Lo abbiamo visto con la Macedonia del Nord e lo vediamo in quei programmi che fanno perdere l’identità in uno sport che ci ha reso famosi in tutto il mondo”.