Rai, Usigrai: "Inaccettabile fine smart working solo per giornalisti"

"Da domani le giornaliste e i giornalisti della Rai non potranno più lavorare in Smart working. Lo ha deciso l’azienda in maniera unilaterale e solo per il settore giornalistico, mentre tutti gli altri dipendenti continueranno con il lavoro agile". E' quanto si legge in una nota dell'Esecutivo Usigrai.

"L’Usigrai, pur avendo presentato da settimane una proposta, non ha ricevuto alcuna risposta. Inoltre i vertici, senza alcun confronto, hanno deciso di non recepire il decreto del 24 marzo, che proroga il regime di Smart working per tutti i dipendenti del settore privato fino al 30 giugno 2022. La situazione attuale è inaccettabile, di fatto discrimina i giornalisti rispetto alle altre categorie", prosegue la nota.