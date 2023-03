Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

01:30 Viva Rai 2...Viva Sanremo! Di notte (anziché Viva Rai 2! ...e un po' anche Rai 1)

RAI2

18:10 TG2 L.I.S.

18:15 TG2 - Meteo 2

18:40 Muschio Selvaggio Conducono Fedez e Luis Sal. Regia di Lorenzo Maiocchi

18:55 Senza Rete A cura di Rai Documentari. Regia di Marco Speroni

19:45 The Rookie: “Cuore infranto”

20:30 TG2 (TG Parlamento delle h.18:00, TG Sport Sera delle 18:35 e il Telefilm Hawaii Five – 0 delle h.19:00 non andranno in onda) -

23:05 Stasera c'è... il meglio 0

0:15 Telefilm Ultima traccia: Berlino: “Fantasmi del passato” - Meteo 2

01:10 Tv Movie: Omicidi dell’alta società: “Il volto della morte” (anziché I Lunatici)

02:40 (anziché 03:00) Casa Italia

03:55 Appuntamento al cinema

04:00 Rex: “Quarantena”

04:45 Piloti

RAI3

20:35 Il cavallo e la torre che sarà (anziché Il cavallo e la torre)

20:50 Un posto al sole

21:20 Speciale#cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 (anziché 01:15) Protestantesimo Bibbia. Di tutto un Pop (2)

01:40 Sulla via di Damasco

02:10 (anziché 02:20) RaiNews24 (TG Magazine previsto alle ore 01:05 non andrà in onda)