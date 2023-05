Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI1 20:30 Cinque minuti 20:35 Calcio - Europa League, Semifinale di andata: Juventus – Siviglia A cura di Rai Sport. Telecronaca di Alberto Rimedio 23:10 (anziché 23:30) Porta a Porta - 23:25 TG1 Sera 00:55 (anziché 01:15) Viva Rai 2! ...e un po' anche Rai 1 01:50 Aracataca Non voglio cambiare pianeta 2 Puntata 4^ 02:10 Che tempo fa

02:15: Cinematografo (Affari tuoi delle h.20:35, il Tv Movie Sorelle per sempre delle h.21:30, RaiNews24 delle h.02:10 e Movie Mag delle h. 02:45 non andranno in onda)

RAI2 14:00 Giro d'Italia 6^ tappa Napoli - Napoli 18:10 TG2 L.I.S. (TG Parlamento delle h.18:00 non andrà in onda)

RAI3

21:20 Film Bentornato papà (2021) Commedia Regia Domenico Fortunato (anziché il previsto Indovina chi viene a cena)

23:05 (anziché 23:15) Mixer venti anni di Televisione 00:00 TG3 Linea notte