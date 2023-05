RAM 1500 TRX Havoc Edition: massima personalizzazione

RAM 1500 TRX Havoc Edition arriva in Europa. Commercializzato negli Stati Uniti a partire dal primo trimestre del 2023, il pick-up americano si caratterizza in questa sua esclusiva versione, per il colore carrozzeria Baja Yellow e per una scelta estrema di personalizzazione.

Cuore del nuovo RAM 1500 TRX Havoc Edition è il potente motore HEMI V8 da 6.2 litri capace di sprigionare una potenza di 702 cavalli. Il cambio automatico è un TorqueLife a otto rapporti, la Havoc Edition brucia i 100 km/h con partenza da fermo in soli 4,5 secondi ed è in grado di affrontare guadi fino a 80 cm di acqua e di trainare fino a 3.500 kg. La sua portata utile è di 594 kg.

Massime prestazioni per un mezzo equipaggiato con sospensioni meccaniche regolabili da bordo su sei differenti modalità: Sport, Snow, Baja, Mid/Sand e Custom).

RAM 1500 TRX Havoc Edition: equipaggiamento e dotazione

A rendere ancora più esclusivo questo pick-up ci pensa il pacchetto TRX Level 2, presenti anche cerchi beadblock neri da 18 pollici che montano pneumatici specifici per l’off-road. Nell’abitacolo il logo TRX è ricamato sullo schienale del sedili, esclusive le finiture in materiale composito, il volante a fondo piatto è rivestito in pelle e fibra di carbonio, lungo la console centrale è presente una targhetta commemorativa TRX Havoc con numero di telaio.

Il model year 2023 si contraddistingue anche per il cluster digitale da 12 pollici con grafica personalizzata TRX.

RAM 1500 TRX Havoc Edition sarà prodotto in un numero limitato di esemplari.

Potente ma anche sicuro, numerosi i dispositivi di assistenza alla guida tra cui il mantenimento della corsia, la telecamera a 360 gradi e il radar anticollisione. Tetto panoramico con doppio pannello, pedane off-road e sedili riscaldati e ventilati completano un equipaggiamento full optional.