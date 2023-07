Ram 1500: un nuovo V6 Pentastar da 3.6 litri

Ram 1500 è il nuovo pick-up presentato in Germania, a Teutschenthal, durante la nona tappa del mondiale motocross e che presto sarà commercializzato in Europa.

Il pick-up sarà equipaggiato con il nuovo motore Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia mild hybrid eTorque che riesce a sviluppare 305 CV di potenza con una coppia di 364 Nm.

Il Ram 1500, che sarà offerto negli allestimenti Big Horn, Laramie e Rebel, secondo quanto dichiarato dalla Casa americana, con il suo nuovo propulsore assicura grossi vantaggi in termini di risparmio energetico grazie al sistema mild hybrid eTorque, che sostituisce il tradizionale alternatore con un generatore.

L’unità è supportata da un pacco batteria agli ioni di litio, che sfrutta la chimica nickel manganese cobalto/grafite per sviluppare, mentre è in funzione, una corrente di 48 volt tanto in fase di accelerazione quanto nel cambio di marcia.

Tutto ciò ottimizza prestazioni, efficienza e guidabilità. E’ prevista anche la presenza di un convertitore da 3 kW per il motorino d’avviamento da 12 Volt utilizzato per le partenze a freddo e molto efficiente anche in presenza di basse temperature.

RAM 1500: allestimenti e dotazione

Le dimensioni del pick-up variano secondo la carrozzeria che può essere di due tipi:

● Quad Cab

● Crew Cab.

RAM 1500 Quad Cab ha un cassone più lungo mentre il Crew Cab dà più spazio ai passeggeri. La lunghezza da dai 5,8 metri per il Quad Cab ai 6,1 metri per il Crew Cab, con l’altezza di circa 2 metri per tutte le varianti, con la larghezza che supera i due metri.

Il RAM 1500 è tecnologicamente avanzato e si presenta con un ricco equipaggiamento.

Nell’abitacolo al centro della plancia è posizionato il display verticale con dimensioni diverse secondo l’allestimento e dal quale si può accedere al sistema Uconnect 4C NAV, dietro il volante è posto il cruscotto digitale da 7 pollici da cui è possibile consultare tutte le informazioni di guida.

Ben fornita la suite ADAS che include diversi sistemi di assistenza alla guida tra cui: Electronic Roll Mitigation,Blind-Spot Monitor, Cruise Control adattivo, Full-speed Forward Collision Plus, Lane Sense, Lane Departure Warning-Plus ParkSense Parallel/Perpendicular, Park Assist con funzione Stop, telecamera posteriore ParkView con avviso Rear Cross Path e telecamera per visione a 360°.

Il prezzo del RAM 1500 V6 Pentastar non è stato comunicato.