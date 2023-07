RAM e Dodge: primi nella classifica pubblicata da J.D. Powers

Due marchi americani che si posizionano primi in classifica nei risultati annuali pubblicati da J.D. Power: massima qualità per la RAM e Dodge.

RAM e Dodge sono due marchi che rappresentano sportività, emozioni e unicità.

Non sorprende dunque che nella classifica annuale pubblicata da J.D. Powers, RAM e Dodge si sono posizionati in prima e seconda posizione per quanto concerne la soddisfazione dei propri clienti.

Rispetto allo scorso anno, i due brand americani sono riusciti ulteriormente a migliorare il loro ranking, confermando la propria affidabilità grazie a un costante miglioramento dei prodotti e conquistando così le prime due posizioni nella classifica stilata dalla nota società di ricerca e marketing statunitense.

Tra i marchi di qualità spicca anche l’Alfa Romeo, altro brand del Gruppo Stellantis.

RAM si colloca tra i primi tre brand del 2023 secondo J.D. Powers

Sono ben 33 i marchi valutati, al primo posto si posiziona Dodge, confermandosi tra i primi due brand per il quarto anno consecutivo, segue RAM tra le prime tre realtà per la terza volta dal 2020, suo è anche il maggior balzo di sempre, ben 16 posizioni in avanti rispetto lo scorso anno.

A livello mondiale la qualità di RAM e Dodge è evidente, i clienti apprezzano la cura nei dettagli e le elevate prestazioni.

RAM 1500: 10 Best Vehicles

Il pick-up americano si posiziona per il quinto anno consecutivo nella lista tra i 10 migliori marchi, il RAM 1500 è apprezzato per i suoi interni lussuosi e confortevoli, per la posizione di guida, maneggevolezza e potenza di traino.

Un mezzo in grado di trasportare carichi pesanti, affrontare lunghi viaggi ed essere impiegato anche in città, la variante RAM 1500 Big Horn è disponibile sia con motorizzazione V6 da 3.7 litri da 305 cavalli sia con un’unità V8 da 5.7 litri da 395 CV.

"Stiamo sicuramente trovando il nostro ritmo. Un buon auspicio per il nostro team, ma soprattutto un segnale per i clienti che siamo allineati alle loro priorità e rispondiamo alle loro esigenze in tempo reale. Gli sforzi del team si concentreranno ancora di più per offrire un'eccellente esperienza ai clienti. Non solo perché è un caposaldo del nostro piano strategico Dare Forward 2030, ma anche perché è la cosa giusta da fare", afferma Mark Stewart, COO di Stellantis per il Nord America.