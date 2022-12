Rangone (Politecnico), 'digitale va, ma attenzione a passi indietro'

E' ancora pienamente attivo l'effetto elettroshock che la pandemia ha impresso all'innovazione digitale: ora le possibili criticità arrivano per le imprese dal rallentamento dell'economia che potrebbe portare a concentrarsi su altre priorità e dal lato pubblica amministrazione dall'execution delle tante gare effettuate. Così Andrea Rangone, professore al Politecnico di Milano di Digital business innovation e presidente di Digital360, azienda quotata e specializzata nella trasformazione digitale delle imprese, fotografa il momento attuale conversando con l'Adnkronos.

"Nell'innovazione digitale delle imprese - premette - la grande discontinuità c'è stata con la pandemia: l'Italia era fanalino di coda per scarsa cultura e attenzione e anche per mancanza reale di priorità da parte della politica. Ma la pandemia ha sbattuto in faccia a tutti l'efficacia del digitale e questo ha avuto un impatto enorme. C'è stato un effetto elettroshock sull'italiano medio e poi è arrivato il pnrr della cui cifra complessiva vicina ai 200 miliardi destinati all'Italia circa 50 sono dedicati alla transizione digitale. Questo ha cambiato radicalmente l'atteggiamento della politica e ha determinato un cambio di rotta nel 2021 e ancora più nel 2022" osserva.

Dal 'termometro' della sua azienda Rangone non rileva in questo momento "situazioni di ritardo particolari" sul fronte del pnrr: "all'epoca del governo Draghi si era confermato che eravamo on track, ora vediamo se la transizione politica porterà a una diversa considerazione della materia ma non c'è motivo per cui non ci sia sempre una attenzione alta". Anche per la p.a. a cui circa 6 miliardi sono dedicati a vari 'cantieri' sono tantissime le gare indette e anche quelle chiuse; in quel caso il pericolo è l'execution, che potrebbe subire ritardi.

"Si è partiti in quarta a fare le gare e ne vengono chiuse tantissime, e quindi c'è stato un impulso forte. Sulla p.a. la criticità è l'execution , occorre evitare che magari per la burocrazia magari per ricorsi amministrativi ci sia un rallentamento nel realizzare i progetti" osserva l'economista. Alcuni fondi del pnrr "si incanalano nel piano transizione 4.0 che attraverso lo strumento del credito fiscale aiuta le imprese a investire nel digitale: speriamo che alla fine poichè la coperta è sempre corta non si tolgano risorse a questa misura" prosegue.

L'ultimo indicatore Desi evidenzia nel 2022 per l'Italia "un altro salto importante nella digitalizzazione anche se rimaniamo 18esimi su 27 paesi, ma questo accade - spiega -perchè veniamo da un retaggio molto negativo. Sulle pmi sono stati fatti passi avanti rilevanti; si tocca con mano un interesse maggiore, il bicchiere è metà vuoto ma si riempie con maggiore velocità degli anni precedenti" sottolinea.

Sempre sul fronte della digitalizzazione "una possibile criticità dal lato delle imprese è che ci vuole il pieno convincimento di imprenditori e manager ad andare avanti su questa strada; bisogna continuare a investire e non fermarsi a causa delle prime delusioni perchè non tutti i progetti digitali vanno a buon fine. Tra rallentamento della domanda, rincari energetici e inflazione qualcuno inizia a mettere in agenda altri temi, il che è comprensibile ma alla lunga potrebbe essere rischioso anche in termini di competitività", osserva Rangone che si prepara ad approfondire questi temi in 'Telco per l'Italia', evento di cui Digital360 è organizzatore.