Rapinata villa De Cecco, moglie e figlia chiuse in cucina

Rapinata ieri sera la villa dell'imprenditore Saturnino De Cecco, membro della famiglia proprietaria dello storico pastificio di Fara San Martino.

I rapinatori, quattro o cinque a volto coperto, hanno fatto irruzione nell'abitazione sulle colline di Montesilvano, in provincia di Pescara, hanno chiuso la moglie e la figlia dell'uomo in cucina e hanno costretto l'imprenditore ad aprire la cassaforte dove erano custoditi gioielli e orologi di valore. Sull'accaduto sono in corso indagini dei carabinieri.