Rapporto ANIASA: presentata la 22esima edizione

ANIASA presenta il suo rapporto in merito alla mobilità italiana, evidenziando come in questa delicata fase di transizione energetica, quasi 1 auto nuova su 3 è a noleggio.

Il noleggio in Italia cresce, raggiungendo un’incidenza del 30% delle immatricolazioni, significativa secondo il rapporto della ANIASA, è la quota delle nuove vetture ibride, circa il 56% del totale immatricolato ibrido plug-in, con le elettriche a quota 32%.

Una flotta di 1 milione e 200 mila mezzi, con un fatturato di 13 miliardi di euro, per arrivare al 2035 con una quota di auto elettriche in linea con quanto previsto dalla Comunità Europea, secondo l’ANIASA la strada da percorrere è quella della rivalutazione del peso fiscale sui servizi di mobilità turistica, urbana e aziendale a basso impatto ambientale.

Il mercato dell’auto nel 2022 è calato del 9.5%, il numero dei noleggi è cresciuto del 41% e i giorni di noleggio del 28%, rispetto al periodo pre-pandemico, il settore ha perso un noleggio su 3, a pesare è stata la scarsa disponibilità di veicoli che ha influito negativamente sull’approvvigionamento delle flotte.

Torna a crescere il car sharing in Italia

Sono oltre 2 milioni e 500 mila gli utenti iscritti ai servizi di car sharing, per una flotta che ammonta a 3.650 unità, la crisi di prodotto e dei pezzi di ricambio, unitamente alle politiche sulla mobilità urbana che non hanno valorizzato questo settore, anche e soprattutto in termini ambientali e di decongestionamento delle città, ha influito negativamente su questa formula.

Cresce considerevolmente il noleggio a lungo termine, sono i privati a trainare il settore, rispetto al 2021 il fatturato cresce così del 7%, una espansione dovuta principalmente a due fattori, ripartenza delle consegne e formule vantaggiose.