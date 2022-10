Rapporto AV-Comparatives sul costo totale di proprietà per i nuovi prodotti di sicurezza informatica di protezione e reazione per gli Endpoint (EPR - EDR - XDR)

INNSBRUCK, Austria, 25 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Test AV-Comparatives di protezione e reazione per gli Endpoint - Il test EPR è la valutazione più completa al mondo per la sicurezza contro gli attacchi informatici sull'intera catena!

AV-Comparatives, laboratorio indipendente di test di sicurezza certificato ISO, ha pubblicato i risultati del test av per il suo test EPR (Endpoint Prevention and Response) 2022.

Ciascuno dei 10 prodotti sottoposti al test è stato esposto a 50 diversi tipi di attacchi mirati, che coprono l'intera catena di attacco. AV-Comparatives ha anche analizzato il TCO, il costo totale di proprietà.

Bitdefender, Cisco, ESET, Kaspersky e Palo Alto Networks hanno ottenuto prestazioni affidabili e sono stati debitamente certificati nell'iterazione del test EPR di quest'anno. Altri cinque fornitori hanno partecipato al test, ma hanno scelto di rimanere anonimi. Il rapporto contiene i loro risultati e fornisce una panoramica dei livelli di prestazione attualmente disponibili sul mercato.

I prodotti sono stati certificati per tre livelli: Strategic Leaders, CyberRisk Visionaries e Strong Challengers. Un solo prodotto quest'anno non è stato certificato.

La certificazione viene concessa ai prodotti EPR che dimostrano un elevato ritorno sull'investimento e offrono un basso costo totale di proprietà. Questi prodotti dimostrano capacità e competenza nella prevenzione, reazione e reporting, combinate con un'adeguata accuratezza operativa e con funzionalità adeguate del flusso operativo dell'analisi.

Andreas Clementi, CEO e co-fondatore di AV-Comparatives, ha dichiarato: "Congratulazioni ai fornitori certificati EPR. I loro prodotti hanno dimostrato di saper far fronte in modo efficace al numero sempre crescente di attacchi mirati alle organizzazioni".

Le violazioni della sicurezza possono avere un impatto finanziario significativo e, secondo IBM, il costo medio di una violazione è ora pari a 4,35 milioni di dollari".

"Un prodotto EPR efficace, che riduce al minimo l'impatto negativo di un attacco, può essere un ottimo investimento. Se un attacco avesse successo e un'azienda perdesse 2 milioni di dollari, allora spendere metà di tale importo in misure di sicurezza avrebbe molto senso dal punto di vista finanziario", afferma Peter Stelzhammer, co-fondatore di AV-Comparatives.

I prodotti EPR vengono utilizzati dalle aziende per prevenire, rilevare, analizzare e reagire ad attacchi mirati, come le minacce persistenti avanzate (APT). Devono essere in grado di rilevare e bloccare gli attacchi dei malware e di rete sulle singole stazioni di lavoro e di gestire gli attacchi in più fasi, progettati per infiltrarsi nell'intera rete di un'organizzazione.

Oltre a proteggere i singoli dispositivi, i sistemi EPR devono anche fornire un'analisi dettagliata dell'origine, dei metodi e degli obiettivi di un attacco, consentendo al personale addetto alla sicurezza di comprendere la natura della minaccia. Occorre evitare che si diffonda, riparare i danni e prendere precauzioni per prevenire attacchi simili in futuro.

Il test EPR prevede una serie di tecniche diverse. Se lasciato senza controllo, l'attacco avanza, progredendo attraverso tre fasi distinte: compromissione e appropriazione degli Endpoint, propagazione interna e violazione degli asset. Se un prodotto EPR non blocca l'attacco in una fase, questo continuerà passando alla fase successiva.

Come tutti i report pubblici dei test AV-Comparatives, il report comparativo EPR 2022 è disponibile gratuitamente su:https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2022/10/EPR_Comparative_2022.pdf

