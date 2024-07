Brunei: 19 neonati celebrati durante il Compleanno Reale

16 Luglio 2024_ Il 15 luglio 2024, in coincidenza con la Celebrazione del Compleanno Reale, sono nati 19 bambini in Brunei. Di questi, 15 nascite sono avvenute presso l'Ospedale Raja Isteri Pengiran Anak Saleha e 4 presso l'Ospedale Suri Seri Begawan. Per celebrare l'evento, si è tenuta una Cerimonia di Ringraziamento e Presentazione di Souvenir, che includeva denaro accreditato su conti Simanja, necessità per madre e bambino, un ritratto commemorativo di famiglia e un prodotto del programma One Village One Product. I souvenir all'Ospedale Raja Isteri Pengiran Anak Saleha sono stati consegnati da Datin Hajah Kalshom binti Haji Suhaili e Pengiran Datin Hajah Norzana binti Pengiran Haji Rosli, mentre all'Ospedale Suri Seri Begawan sono stati consegnati da Datin Hajah Binanun binti Haji Bungsu. Lo riporta rtbnews.rtb.gov.bn. La celebrazione ha sottolineato l'importanza della nascita di nuovi cittadini durante una data significativa per il paese.