Brunei: Aeroporto e servizi governativi non colpiti da blackout IT globale

20 Luglio 2024_ Il Ministero dei Trasporti e delle Infocomunicazioni (MTIC) del Brunei ha rassicurato il pubblico che l'Aeroporto Internazionale del Brunei e i servizi governativi non sono stati significativamente colpiti dal blackout IT globale di venerdì. Il Dipartimento dell'Aviazione Civile del MTIC ha confermato che non ci sono stati ritardi o disagi rilevanti all'aeroporto. Le compagnie aeree e gli operatori di viaggio stanno lavorando per minimizzare l'impatto sui passeggeri, ma si avverte che potrebbero esserci problemi durante i viaggi successivi in altri aeroporti. Il Centro Nazionale E-Government ha attribuito il blackout a un aggiornamento difettoso di CrowdStrike, ma ha confermato che i servizi digitali del governo del Brunei non sono stati colpiti. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. Il Brunei Computer Emergency Response Team (BruCERT) ha consigliato alle organizzazioni colpite di contattare i rappresentanti di CrowdStrike per supporto e aggiornamenti.