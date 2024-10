Brunei: Aiuti finanziari per le famiglie colpite da disastri naturali

21 Ottobre 2024_ Ninete famiglie di Bandar Seri Begawan hanno ricevuto aiuti finanziari per alleviare le difficoltà causate da incendi, forti venti e crolli di abitazioni. L'iniziativa è stata realizzata dal Ministero della Cultura, della Gioventù e dello Sport (KKBS) e dal Dipartimento dello Sviluppo Sociale (JAPEM), in segno di solidarietà del governo del Sultanato. Il Ministro della Cultura, della Gioventù e dello Sport, Dato Seri Setia Haji Nazmi bin Haji Mohamad, ha presieduto la cerimonia di consegna dei fondi. Tutti i beneficiari sono stati dichiarati in buone condizioni e senza ferite. La notizia è stata riportata da mediapermata.com.bn. Il governo del Brunei continua a dimostrare il proprio impegno nel supportare i cittadini in difficoltà.