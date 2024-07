Brunei: Appello del Principe per una pianificazione sportiva dettagliata

20 Luglio 2024_ Sua Altezza Reale il Principe Haji Sufri Bolkiah, Presidente del Consiglio Olimpico Nazionale del Brunei Darussalam, ha esortato atleti e allenatori a pianificare in modo più dettagliato per qualificarsi alle future Olimpiadi senza dipendere dai posti di universalità. Il Principe ha sottolineato che senza una pianificazione accurata, qualsiasi obiettivo sarà irraggiungibile. Questo appello è stato fatto durante la Cerimonia di Consegna della Bandiera Nazionale al contingente del Brunei che parteciperà alle 33e Olimpiadi di Parigi. La cerimonia si è svolta presso lo Stadio Nazionale Hassanal Bolkiah il pomeriggio del 29 luglio. Il Ministro della Cultura, Gioventù e Sport, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad, ha evidenziato l'importanza di evitare sostanze proibite. Lo riporta brudirect.com. Il contingente nazionale gareggerà in atletica leggera e nuoto.