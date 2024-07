Brunei: Approccio integrato per migliorare il tenore di vita entro il 2035

26 Luglio 2024_ Brunei Darussalam punta a raggiungere un elevato standard di vita per i suoi cittadini entro il 2035 attraverso un approccio integrato che coinvolge l'intera nazione. I giovani sono incoraggiati a sviluppare competenze imprenditoriali e a sfruttare le opportunità per generare reddito, contribuendo così alla stabilità economica. È fondamentale anche l'educazione finanziaria precoce per promuovere comunità più prospere. Le Micro, Piccole e Medie Imprese (MSMEs) sono al centro di questo sforzo, richiedendo la collaborazione di vari attori per garantire un'economia nazionale dinamica e resiliente. La notizia è riportata da brudirect.com. Il governo di Brunei sta investendo in infrastrutture e protezione sociale per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.