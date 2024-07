Brunei: Arrestato un uomo per frodi online e impersonificazione di funzionari governativi

23 Luglio 2024_ Un uomo locale è stato arrestato dalla Sezione di Investigazione dei Crimini Informatici della Polizia Reale del Brunei per essere il presunto capo di un'operazione di frode online. Il sospetto si sarebbe spacciato per un funzionario governativo, contattando le vittime tramite WhatsApp e offrendo servizi come l'assunzione di domestiche e l'installazione di condizionatori. Grazie all'operazione, sono stati identificati 16 conti bancari utilizzati per attività fraudolente, con perdite totali di circa $93,471. La Polizia invita la popolazione a non affittare conti bancari e a segnalare attività sospette, come riportato da mediapermata.com.bn. Le autorità avvertono che chi affitta conti bancari può affrontare gravi conseguenze legali, inclusi pesanti multe e pene detentive.