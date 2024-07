Brunei: Aumento delle partecipazioni al BICTA 2024

3 Luglio 2024_ Il Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni del Brunei, Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha, ha annunciato un aumento del 70% delle partecipazioni al BICTA 2024 rispetto all'anno precedente. La maggior parte delle iscrizioni proviene dalle scuole, riflettendo un forte interesse da parte dei giovani e degli insegnanti per l'innovazione tecnologica. I vincitori del BICTA avranno l'opportunità di rappresentare il Brunei agli APICTA Awards, competendo con partecipanti di 17 economie dell'Asia-Pacifico. Il Brunei ospiterà nuovamente gli APICTA Awards alla fine dell'anno, dopo averli organizzati per la prima volta nel 2012. Lo riporta pelitabrunei.gov.bn. Il BICTA, giunto al suo 20° anniversario, continua a essere una piattaforma prestigiosa per riconoscere l'innovazione locale e l'eccellenza nell'ICT.