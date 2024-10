Brunei: Avviati i sondaggi annuali sulla forza lavoro e ICT per il 2024

15 Ottobre 2024_ Il governo del Brunei ha avviato il Labor Force Survey (LFS) e l'Information and Communication Technology (ICT) Survey per il 2024,...

15 Ottobre 2024_ Il governo del Brunei ha avviato il Labor Force Survey (LFS) e l'Information and Communication Technology (ICT) Survey per il 2024, in collaborazione con l'Autorità per l'Industria delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (AITI). I sondaggi, che si svolgeranno dal 14 ottobre al 10 novembre 2024, mirano a raccogliere dati aggiornati sulla forza lavoro e sull'accesso alle tecnologie digitali tra le famiglie. Circa 3.200 famiglie parteciperanno, con interviste condotte da 152 funzionari formati, per garantire la qualità dei dati raccolti. La fonte di questa notizia è borneobulletin.com.bn. I risultati dei sondaggi forniranno informazioni preziose per il monitoraggio dei progressi del Brunei verso la Vision 2035 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.