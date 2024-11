Brunei: BIBD Mega Karnival in arrivo per celebrare la comunità e il commercio locale

1 Novembre 2024_ Il BIBD Mega Karnival, organizzato dalla Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD), si svolgerà dal 13 al 17 novembre presso il Dewan Bridex 1 e 2 a Jerudong, Brunei. L'evento di cinque giorni offrirà intrattenimento, oltre 300 stand, e opportunità per vincere premi, inclusi due veicoli, per un valore totale di $300,000. Durante il karnival, i visitatori potranno partecipare a discussioni su imprenditorialità, sostenibilità e salute mentale, oltre a godere di attività per famiglie e giovani. La fonte di questa notizia è mediapermata.com.bn. Il karnival rappresenta un'importante iniziativa per rafforzare i legami comunitari e supportare le imprese locali, coinvolgendo anche partner come la Royal Brunei Airlines e Mastercard.