Brunei: Campagna di donazione di sangue per aumentare le scorte nel Paese

10 Novembre 2024_ Le autorità del Brunei invitano la popolazione a partecipare a campagne di donazione di sangue per migliorare le scorte nel Paese. Il Centro di Donazione del Sangue del Dipartimento dei Servizi di Laboratorio organizzerà eventi di donazione a partire dall'11 novembre presso la Scuola Secondaria Rimba. Ulteriori campagne si svolgeranno il 12 e 13 novembre in diverse località, inclusi centri commerciali e spazi pubblici. I donatori sono incoraggiati a prenotare il loro slot tramite l'app BloodKad. La notizia è riportata da mediapermata.com.bn. Le donazioni di sangue sono fondamentali per garantire la disponibilità di sangue per le emergenze mediche e le operazioni chirurgiche nel Paese.