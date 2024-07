Brunei: Campagna di pulizia per il Giorno Internazionale delle Foreste 2024

27 Luglio 2024_ Oggi, il Ministero delle Risorse Primarie e del Turismo di Brunei ha organizzato una campagna di pulizia che ha raccolto 45 chilogrammi di rifiuti al Parco Ricreativo della Foresta di Berakas. L'evento, presieduto dalla Segretaria Permanente del ministero, Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab, ha avuto come obiettivo la preservazione della natura e la pulizia delle aree ecoturistiche. Durante l'iniziativa, sono stati piantati 70 alberi per sostenere la Strategia Nazionale sul Cambiamento Climatico, che prevede la piantumazione di 500.000 alberi entro il 2035. La campagna ha visto la partecipazione di 170 membri del ministero, come riportato da pelitabrunei.gov.bn. Questo evento sottolinea l'impegno di Brunei nella tutela dell'ambiente e nella promozione della biodiversità.