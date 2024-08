Brunei: Celebrazione del 19° Giorno della Gioventù con la presenza del Sultano

08 Agosto 2024_ Il Sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, ha partecipato al 19° Giorno della Gioventù, tenutosi presso il Centro Congressi Internazionale di Berakas. Durante l'evento, sono stati premiati quattro giovani in diverse categorie, tra cui il premio per il Giovane Eccellente, assegnato a Basma Lachkar. La cerimonia ha incluso la lettura di un giuramento da parte di 50 giovani, rappresentanti di istituzioni educative e associazioni. L'evento è stato riportato da mediapermata.com.bn e ha visto anche la presentazione di un'iniziativa sui social media per promuovere le attività giovanili. Il Giorno della Gioventù è un'importante celebrazione in Brunei che riconosce il contributo dei giovani alla società.