Brunei: Celebrazione del 31° Giorno del Servizio Civile con la presenza del Sultano

30 Settembre 2024_ Il Sultano Haji Hassanal Bolkiah ha presieduto la celebrazione del 31° Giorno del Servizio Civile presso il Centro Congressi Internazionale di Berakas. Durante l'evento, il Sultano ha elogiato l'impegno dei funzionari pubblici e ha delineato le priorità future per il servizio civile del Brunei. È stata anche lanciata una pubblicazione commemorativa che onora l'eredità del Sultan Omar Ali Saifuddien III, con una presentazione video e una performance di syair. L'evento ha incluso una cerimonia di premiazione per i funzionari pubblici eccezionali, sottolineando l'importanza del loro contributo al progresso nazionale, come riportato da borneobulletin.com.bn. La celebrazione continua a rappresentare un'importante piattaforma per riconoscere il lavoro e i risultati dei servitori pubblici del Brunei.