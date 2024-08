Brunei: Celebrazione del 40° anniversario delle relazioni diplomatiche con la Malaysia

12 Agosto 2024_ Si è tenuta a Bandar Seri Begawan una cena per commemorare il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Brunei e Malaysia, in...

12 Agosto 2024_ Si è tenuta a Bandar Seri Begawan una cena per commemorare il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Brunei e Malaysia, in occasione della visita del Ministro degli Esteri malese. L'evento ha visto la partecipazione di alti funzionari governativi e leader aziendali, sottolineando l'importanza dei legami storici e culturali tra i due Paesi. Durante la serata, è stata evidenziata la crescita del commercio bilaterale, che ha raggiunto quasi RM10 miliardi nel 2023, e l'importanza della cooperazione in settori come il turismo e gli investimenti. La fonte di questa notizia è mediapermata.com.bn. La celebrazione ha incluso anche una performance culturale tradizionale malese, evidenziando l'amicizia e la collaborazione tra le due nazioni.