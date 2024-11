Brunei: Celebrazione del 40° anniversario delle relazioni Oman-Brunei

04 Novembre 2024_ Brunei e Oman hanno celebrato il 40° anniversario delle loro relazioni diplomatiche durante un simposio tenutosi al Brunei Book Festival 2024. L'ambasciatore omanita, Erma Said Mohamed Al Kathiry, ha sottolineato l'importanza della cooperazione e del rispetto reciproco tra i due paesi. Il simposio ha visto la partecipazione di esperti che hanno discusso le opportunità di collaborazione in vari settori, tra cui cultura, educazione e turismo. L'evento ha messo in evidenza l'amicizia duratura tra Oman e Brunei, con interventi significativi da parte di relatori di alto profilo. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. Brunei è un piccolo sultanato situato nel sud-est asiatico, mentre Oman è un paese della penisola arabica, entrambi governati da monarchie benevole.