Brunei: Celebrazione del 78° compleanno del Sultano

13 Luglio 2024_ La celebrazione del 78° compleanno di Sua Maestà il Sultano e Yang Di-Pertuan del Brunei Darussalam inizierà con una Cerimonia di Kesyukuran il 14 luglio presso la moschea Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah a Kampung Kiarong. Per garantire il buon svolgimento dell'evento, il Comitato per le Cerimonie Religiose ha esaminato i preparativi il pomeriggio del 13 luglio. Tra i presenti c'erano il Ministro degli Affari Interni, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, e il Ministro della Salute, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar. Oltre alla cerimonia principale, eventi religiosi si terranno anche in altre moschee del paese. Lo riporta brudirect.com. La celebrazione riflette l'importanza delle tradizioni religiose e culturali nel Brunei.