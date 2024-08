Brunei: Celebrazione del Giubileo d'Oro della Polizia Femminile

24 Agosto 2024_ La Principessa Hajah Masna ha celebrato il Giubileo d'Oro della Polizia Femminile del Brunei, sottolineando i progressi delle donne nella società negli ultimi 50 anni. Durante l'evento, ha evidenziato l'importanza della formazione continua per affrontare le sfide della criminalità moderna e ha ricordato la storica creazione di un corpo di polizia femminile composto da 30 agenti. Attualmente, la Polizia Femminile conta 774 membri, dimostrando il loro impegno e professionalità nel mantenere la sicurezza nazionale. La celebrazione si è svolta presso il quartier generale della polizia a Gadong, come riportato da borneobulletin.com.bn. La Principessa ha anche espresso gratitudine verso le ex agenti, riconoscendo il loro contributo come fonte d'ispirazione per le nuove generazioni.