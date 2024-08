Brunei: Celebrazione del Khatam Al-Quran in onore del 78° compleanno del Sultano

01 agosto 2024_ Il Sultano Haji Hassanal Bolkiah di Brunei ha presieduto oggi una cerimonia di Khatam Al-Quran, che ha visto la partecipazione di 1.708 persone, in occasione del suo 78° compleanno. L'evento si è svolto presso il Dewan Persantapan Diraja, Istana Nurul Iman, e ha incluso letture coraniche e preghiere guidate da studenti di istituti religiosi. Tra i partecipanti c'erano membri della famiglia reale e alti funzionari del governo, sottolineando l'importanza della tradizione religiosa nel paese. La cerimonia ha celebrato l'unità e la devozione della comunità bruneiana verso la religione islamica, come riportato da mediapermata.com.bn. Brunei, un piccolo sultanato situato nel sud-est asiatico, è noto per la sua cultura islamica e le sue celebrazioni religiose che coinvolgono ampie partecipazioni pubbliche.