Brunei: Celebrazione del Maulidur Rasul con una grande processione a Bandar Seri Begawan

17 Settembre 2024_ Il Sultano del Brunei ha guidato una processione di 1,9 chilometri a Bandar Seri Begawan per celebrare il Maulidur Rasul, un evento che onora la nascita del Profeta Muhammad. La manifestazione ha visto la partecipazione di 95 team, tra cui ministeri, istituzioni educative e associazioni, che hanno sfilato accompagnati dalla recitazione di selawat, un canto di lode al Profeta. La presenza del Sultano ha rafforzato il senso di solidarietà tra i cittadini, mentre l'Assemblea Grande ha espresso gratitudine per il ruolo del Brunei come nazione islamica. Le celebrazioni del Maulidur Rasul sono state arricchite da cerimonie Dikir che si sono svolte in tutto il paese per 12 notti consecutive, promuovendo gli insegnamenti islamici. La notizia è riportata da brudirect.com. Il Maulidur Rasul è un'importante festività in Brunei, che riflette l'impegno del paese nei confronti della sua identità islamica.