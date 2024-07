Brunei: Celebrazione del Mese della Lingua 2024

4 Luglio 2024_ Il Ministro della Cultura, Gioventù e Sport, Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad, ha sottolineato l'importanza del Mese della Lingua per sensibilizzare la comunità sulla lingua ufficiale del Brunei. Durante la celebrazione organizzata dal Language and Literature Bureau (DBP) al The Mall di Gadong, il ministro ha ribadito l'impegno del DBP nel promuovere la lingua malese come patrimonio nazionale. L'evento ha incluso una sessione di lettura di libri, un discorso di benvenuto e un giuramento linguistico da parte degli studenti della Pehin Datu Seri Maharaja Secondary School. La cerimonia ha visto anche la partecipazione degli Ambasciatori della Lingua e una presentazione ritmica degli studenti dell'Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Lo riporta borneobulletin.com.bn. Il ministro ha inoltre lanciato nuovi libri pubblicati dal DBP e premiato studenti e vincitori di vari concorsi letterari.