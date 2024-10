Brunei: Celebrazione della Giornata degli Insegnanti con un Walkathon a Bandar Seri Begawan

20 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Istruzione e il Ministero degli Affari Religiosi del Brunei hanno organizzato un Walkathon per celebrare la 34ª...

20 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Istruzione e il Ministero degli Affari Religiosi del Brunei hanno organizzato un Walkathon per celebrare la 34ª Giornata degli Insegnanti. L'evento si è svolto la mattina del 20 ottobre presso il Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, a Bandar Seri Begawan. La camminata di tre chilometri è stata inaugurata dalla Ministra dell'Istruzione, Yang Berhormat Datin Seri Setia Doctor Dayang Hajah Romaizah binti Haji Md. Salleh. Durante l'evento, è stata anche organizzata una Festa dello Sport in concomitanza con la Giornata Nazionale della Famiglia, a cura del Dipartimento delle Scuole. La notizia è riportata da rtbnews.rtb.gov.bn. Il Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien è un noto parco pubblico nella capitale del Brunei, spesso utilizzato per eventi comunitari e celebrazioni nazionali.