Brunei: Celebrazione della lealtà dei cittadini di Tutong verso il Sultano

23 Luglio 2024_ I cittadini e residenti del Distretto di Tutong hanno dimostrato la loro lealtà verso Sua Maestà il Sultano di Brunei durante una cerimonia di incontro pubblico. L'evento ha visto la partecipazione della famiglia reale, inclusi il Principe Ereditario e altri membri della famiglia, sottolineando il forte legame tra il monarca e il popolo. La cerimonia ha offerto un'opportunità per promuovere il rispetto reciproco e la tolleranza tra i cittadini, evidenziando il contributo delle associazioni e delle aziende private all'economia del paese. La vicinanza e l'unità della comunità sono state palpabili, specialmente tra le persone con esigenze speciali che attendevano con ansia di incontrare il loro amato sovrano. La notizia è riportata da rtbnews.rtb.gov.bn. Questo evento ha rappresentato un momento significativo per rafforzare i legami sociali e celebrare i progressi del paese per il benessere della sua popolazione.