Brunei: Celebrazione per il 78° compleanno del Sultanato con la consegna di onorificenze

06 Agosto 2024_ Il 5 agosto 2024, si è tenuta una cerimonia di consegna delle onorificenze del Brunei in occasione del 78° compleanno del Sultan Hassanal Bolkiah, il sovrano del Brunei. Durante l'evento, i premiati hanno espresso gratitudine per il riconoscimento, sottolineando l'importanza di continuare a servire il paese con dedizione. Le onorificenze sono state viste come un incentivo per tutti i cittadini a impegnarsi nel raggiungimento degli obiettivi nazionali, in particolare il Wawasan Brunei 2035, un piano di sviluppo a lungo termine. La notizia è stata riportata da mediapermata.com.bn. Il Sultan Hassanal Bolkiah è il monarca del Brunei, un piccolo stato situato nel sud-est asiatico, noto per la sua ricchezza e per il sistema di governo islamico.