Brunei: Celebrazioni del Maulidur Rasul da parte di vari ministeri

19 Settembre 2024_ Il Ministero delle Risorse Primarie e del Turismo del Brunei ha celebrato il Maulidur Rasul il 19 settembre, con la partecipazione del Ministro Dato Seri Setia Doctor Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin. Durante l'evento, è stata tenuta una conferenza speciale intitolata 'Indahnya Akhlak Rasulallah Alaihi Wasallam'. Anche il Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni ha organizzato una cerimonia simile, con la presenza del Ministro Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha, che ha incluso un intervento su 'Safeguarding the Mind Based on the Sunnah of Rasulullah'. Inoltre, il Ministero della Cultura, della Gioventù e dello Sport ha evidenziato un discorso su 'Cinta Rasulullah Tiada Penghujungnya', con la partecipazione del Ministro Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad. La notizia è riportata da rtbnews.rtb.gov.bn. Queste celebrazioni sono un'importante manifestazione culturale e religiosa nel Brunei, un paese a maggioranza musulmana situato nel sud-est asiatico.