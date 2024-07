Brunei: Celebrazioni per il 78° compleanno del Sultanato con eventi di unità e cultura

29 luglio 2024_ Il Brunei ha celebrato il 78° compleanno del Sultanato con il tradizionale evento Majlis Ramah Mesra e Junjung Ziarah, che ha riunito la popolazione per incontrare il re. Durante la cerimonia, i partecipanti hanno espresso i loro auguri al sovrano, creando un'atmosfera di unità e festeggiamenti. Tra le attività, è stata presentata un'opera letteraria che raccoglie la storia del Brunei, con i proventi destinati a cause benefiche. L'evento ha visto la partecipazione di diverse organizzazioni e cittadini, come riportato da mediapermata.com.bn. Il Majlis Ramah Mesra è un'importante tradizione nel Brunei, che promuove il legame tra il popolo e la monarchia.