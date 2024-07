Brunei: Celebrazioni per il 78° compleanno del Sultano nel distretto di Temburong

25 Luglio 2024_ Ieri, il Sultano Hassanal Bolkiah del Brunei è stato accolto da centinaia di residenti e artisti nel distretto di Temburong per festeggiare il suo 78° compleanno. Durante l'evento, il Sultano ha assistito a una performance che ha celebrato il legame tra il monarca e il popolo, evidenziando il suo impegno per il progresso nazionale. La manifestazione, intitolata 'Raja Untuk Rakyat dan Rakyat Untuk Raja', ha messo in risalto la gratitudine dei cittadini per le strutture e il supporto forniti dal Sultano. Al termine della performance, il Sultano ha incontrato i partecipanti e ha partecipato a un incontro con i residenti del distretto. La notizia è riportata da borneobulletin.com.bn. Il Sultano Hassanal Bolkiah è il monarca del Brunei, un piccolo stato situato nel sud-est asiatico, noto per la sua ricchezza e cultura islamica.