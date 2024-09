Brunei: Celebrazioni per il compleanno del Profeta Muhammad con Dikir Maulud

08 Settembre 2024_ Le celebrazioni per il compleanno del Profeta Muhammad, Sallalahu Alaihi Wassalam, continuano a risuonare in Brunei con eventi di...

08 Settembre 2024_ Le celebrazioni per il compleanno del Profeta Muhammad, Sallalahu Alaihi Wassalam, continuano a risuonare in Brunei con eventi di Dikir Maulud. Il comitato takmir della Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam, e il Ministero della Difesa hanno organizzato una cerimonia il 7 settembre, alla quale ha partecipato il Ministro Haji Awang Halbi. Nella stessa giornata, il Ministero della Cultura, della Gioventù e dello Sport ha tenuto una cerimonia di Dikir presso la Moschea Az-Zakireen, con la presenza del Ministro Haji Nazmi. Questi eventi mirano a glorificare la figura del Profeta e a rafforzare i legami comunitari. La notizia è riportata da rtbnews.rtb.gov.bn. Le celebrazioni del Dikir Maulud sono tradizionali in Brunei e coinvolgono la comunità musulmana nel ricordo e nella lode del Profeta.