Brunei: Cerimonia di incontro con i cittadini in occasione del compleanno del Sultano

27 Luglio 2024_ Il Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien nella capitale di Brunei sarà il punto focale per la Cerimonia di Incontro con i Cittadini e Residenti del Distretto di Brunei Muara, in concomitanza con la celebrazione del 78° compleanno di Sua Maestà. La cerimonia si svolgerà lunedì 29 luglio e i preparativi sono già in corso per garantire il buon esito dell'evento. Le attività di preparazione includono l'installazione di archi e palchi, decorazioni e striscioni, con gli edifici e le aree circostanti adornati con la bandiera nazionale. La notizia è riportata da rtbnews.rtb.gov.bn. Questo evento annuale rappresenta un'importante occasione di celebrazione e unità per la comunità bruneiana.