Brunei: Cinque studenti premiati con la prestigiosa borsa di studio Sultan's Scholar

02 Settembre 2024_ Cinque studenti di Brunei hanno ricevuto la borsa di studio Sultan's Scholar per l'anno accademico 2024/2025 durante una cerimonia tenutasi all'Istana Nurul Iman, presieduta dal Sultan Haji Hassanal Bolkiah. I premiati proseguiranno i loro studi in prestigiose università internazionali, tra cui University College London e University of New South Wales. La cerimonia ha incluso la lettura di preghiere e un momento di interazione tra il Sultan e i borsisti, evidenziando l'importanza dell'istruzione nel paese. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. La borsa di studio Sultan's Scholar è un'iniziativa del Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, un ente benefico che promuove l'istruzione e il benessere sociale in Brunei.