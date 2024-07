Brunei: Collaborazione rafforzata con il Regno Unito in vari settori

12 Luglio 2024_ Il Regno Unito e il Brunei Darussalam hanno rafforzato la loro collaborazione in vari settori, tra cui difesa, istruzione e cambiamenti climatici. Negli ultimi anni, i due Paesi hanno ampliato la cooperazione a nuovi ambiti come l'economia blu e le questioni marittime. Il Commissario Alto Britannico in Brunei, John Virgoe, ha sottolineato l'importanza di queste relazioni durante un'intervista. Virgoe ha anche ringraziato il governo del Brunei per ospitare la guarnigione britannica, la seconda più grande al mondo. Lo riporta pelitabrunei.gov.bn. La collaborazione include anche visite di navi britanniche e conferenze con le Forze Armate Reali del Brunei.