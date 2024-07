Brunei: Competizione di veicoli fuoristrada per il compleanno del Sultano

28 Luglio 2024_ Si è svolta una competizione di veicoli fuoristrada in occasione del 78° compleanno del Sultano di Brunei, Hassanal Bolkiah, presso il Ma'had Islam Brunei di Tutong. L'evento ha visto la partecipazione di 36 concorrenti nella categoria individuale per veicoli sopra i 2000 cc e 16 per quelli sotto i 1999 cc, oltre a 14 squadre nella categoria a squadre. I vincitori hanno ricevuto premi in denaro e trofei, con Awang Mohammad Erol Naim e Lenny Wenny Lim trionfatori nelle rispettive categorie individuali. La competizione, organizzata dall'Associazione Veicoli Fuoristrada di Tutong, ha anche sottolineato l'importanza della sicurezza nella guida di veicoli fuoristrada. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. Questo evento ha contribuito a promuovere la cultura del fuoristrada e la disciplina necessaria per affrontare sfide in ambienti difficili.