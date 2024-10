Brunei: Concluso il Forum sull'Economia Sostenibile 2024 per un futuro circolare

28 Ottobre 2024_ Il Forum sull'Economia Sostenibile 2024 di Brunei si è concluso lunedì, segnando un passo importante verso un'economia circolare resiliente. L'evento, tenutosi al Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, ha visto la partecipazione di oltre 130 stakeholder provenienti da governo, imprese e accademia, per esplorare percorsi economici sostenibili. Il forum, organizzato dai Consigli Consultivi Aziendali ASEAN e APEC di Brunei in collaborazione con il Ministero delle Finanze e dell'Economia, ha avuto come tema centrale “Verso un'Economia Circolare: Costruire un Brunei Resiliente e Sostenibile”. Il Ministro delle Risorse Primarie e del Turismo ha sottolineato l'importanza di adottare pratiche sostenibili per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La notizia è riportata da borneobulletin.com.bn. Il forum ha incluso anche una masterclass che ha evidenziato l'impatto positivo dell'economia circolare sullo sviluppo economico di Brunei.